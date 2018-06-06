Путин рассказал о страданиях стран, которые под давлением США ввели санкции против России

Российский президент Владимир Путин заявил, что страны, которые решили ввести антироссийские санкции под давлением американской стороны, могут на себе ощутить эти меры. Об этом глава государства сказал в интервью Медиакорпорации Китая.

Путин выразил уверенность, что постепенно здравый смысл возьмет верх, и все незаконные ограничения, которые наносят вред развитию экономике мира, будут отменены. Он добавил, что отношения с партнерами, в том числе с США, станут нормальными.

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Путин подчеркнул, что государства, которые «пошли на поводу у Соединенных Штатов» и ввели антироссийские санкции, сами начинают «страдать» от санкций со стороны США.

«...это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив», — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия не может иметь никакой другой цели, кроме улучшения жизни граждан.