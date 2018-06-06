Мнучин призвал Трампа отменить пошлины в отношении Канады

Министр финансов США Стивен Мнучин призвал президента Дональда Трампа исключить Канаду из списка стран, в отношении которых были введены пошлины на импорт стали и алюминия, сообщает ABC со ссылкой на источник в Белом доме.

Мнучин пояснил, что причиной исключения Канады может быть положительное сальдо США и Канады в торговле, которое достигает $2 млрд, а в сфере услуг эта сумма составляет около $26 млрд.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что настроен на продуктивную работу с США, несмотря на несовпадение взглядов на экономическую политику и торговлю.