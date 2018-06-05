Путин назвал Австрию главным узлом транспортировки газа из России в Европу

Президент России Владимир Путин после переговоров с австрийским президентом Александером ван дер Белленом заявил, что Австрия является в одним из главных узлов транспортировки газа из России в Европу. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Австрия превратилась в один из ключевых, если не сказать, в один из самых главных узлов транспортировки российского газа в Западную Европу и играет важную роль в обеспечении энергобезопасности всего европейского континента», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул, что за 50 лет на рынок Австрии было экспортировано более 200 млрд кубометров природного газа.

Ранее сообщалось, что Путин начал переговоры с президентом Австрии в Вене.