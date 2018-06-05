Количество безработных в России увеличилось на 90 человек

Количество безработных в России увеличилось за неделю на 90 человек и составило 732,6 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

«С 23 по 30 мая 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 90 человек и составила 732,6 тысячи человек. Годом ранее этот показатель составлял 848,4 тысячи человек», — заявили в министерстве.

Реклама

Уточняется, что количество безработных снизилось в 46 регионах. Наибольшее уменьшение произошло в Чувашской Республике, в республиках Крым и Дагестан, в Сахалинской и Калининградской областях, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Камчатском и Ставропольском краях, в Москве. Не изменилось количество безработных в Ингушетии.

В 38 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Костромской, Архангельской, Курганской, Вологодской, Омской и Новгородской областях, Республике Алтай и Алтайском крае.