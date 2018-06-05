«Ъ»: большинство россиян боятся не дожить до пенсии

Около 9% россиян одобряют идею по повышению пенсионного возраста в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Как стало известно, большинство граждан устраивает нынешний возраст выхода на пенсию, и они не хотели бы его повышения.

Реклама

Уточняется, что 82% россиян отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста. Граждане объясняют свою позицию низкой вероятностью дожить до нового пенсионного возраста.

Россияне также назвали мотивы у правительства в этом вопросе: отсутствие средств на выплату пенсий (19%), нежелание тратить на это деньги (16%) и стремление пополнить федеральный бюджет (11%).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов из различных регионов России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пенсионная реформа в России может начаться уже в следующем году.