В Минэнерго сообщили об обсуждении поддержки «зеленой» энергетики

Первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер заявил, что Минэнерго обсуждает объемы поддержки электрогенерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) после 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть некий консенсус в министерстве энергетики по этой части, продлить, продолжить поддержку возобновляемой энергетики за рамками 2024 года, мы сейчас обсуждаем объем, размеры такого рода поддержки», — сказал Текслер.

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Он также подчеркнул, что необходимо обратить внимание на развитие экспорта отечественных технологий в области машиностроения.

Ранее в Минэнерго сообщили, что переход к «зеленой энергетике» вредит энергобезопасности, поскольку в мире появляются новые экспортеры энергоносителей и происходит рост производства сжиженного природного газа.