СМИ: Мексика может ввести пошлины на импорт американской свинины в 20%

Мексика планирует ввести пошлины на импорт свинины из США в 20%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Как стало известно, данные меры будут ответом Мексики на новые американские пошлины на алюминий и сталь.

По словам президента Ассоциации производителей свинины Мексики Эриберто Эрнандеса, страна может ввести пошлины в 20% на свиные лопатки и окорока из США. Он оценил долю данной продукции на рынке Мексике в 90%, в размере $1,07 млрд.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что только с помощью введения пошлин, США могут добиться справедливой торговли на равных условиях.