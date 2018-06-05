Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,14% и составил 2320,48 пункта.

Индекс РТС просел на 0,09%, до 1178,8 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,49%, до $75,66 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 27,99 коп., до 72,43 руб., курс доллара уменьшился на 27,66 руб., до 61,92 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 27,81 коп., составив 66,65 руб.

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