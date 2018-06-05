Мэй назвала пошлины на импорт стали и алюминия неоправданными

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

«Премьер заявила, что решение США ввести пошлины на европейские сталь и алюминий является неоправданным и крайне огорчительным», — говорится в сообщении.

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По словам Мэй, США, Британия и ЕС являются ближайшими союзниками в области безопасности.

Она также подчеркнула, что Европа понимает важность открытой торговли по всему миру.

При этом стороны договорились обсудить данный вопрос на предстоящем саммите G7.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали пошлины на сталь и алюминий «тарифной глупостью» Трампа.