Трамп о пошлинах КНР и Канады на сельхозпродукцию США: это неприемлемо

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины Канады и Китая на американскую сельхозпродукцию неприемлемы.

«Китай уже облагает наши соевые бобы пошлиной в 16%. Канада располагает всеми видами торговых барьеров на нашу сельхозпродукцию. Это неприемлемо!», — написал Трамп в твиттере.

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Он также подчеркнул, что фермеры страны переживали не самые лучшие времена последние 15 лет.

«Мексика, Канада, Китай и другие относились к ним несправедливо. Когда я закончу торговые переговоры, это изменится. Большие торговые барьеры против фермеров США и других предприятий, наконец, будут сняты. Большого торгового дефицита больше не будет!», — добавил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что США не могут проиграть в торговой войне.