Набиуллина назвала временным рост госдоли в банковском секторе

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение доли государства в банковском секторе временное. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В результате санации крупных банков произошло увеличение доли государства в банковском секторе, но мы исходим из того, что это увеличение доли государства временное», — сказала Набиуллина.

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Она также добавила, что регулятор наблюдает спрос на хорошие и устойчивые банки.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что государству необходимо понизить долю в экономике.

Он также отметил, что на данный момент наблюдается шаги по увеличению доли государства в экономике за счет покупок крупных компаний.