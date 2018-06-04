Медведев предложил Дворковича на пост председателя «Сколково»

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил назначить Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я предлагаю ввести новую должность председателя фонда и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович (Вексельберг), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда», — сказал Медведев.

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Он также отметил, что Дворкович много уделял внимание инновационному центру.

«Правительство и далее будет уделять проекту особое внимание, мы сохраним те преференции, которые есть для его участников», — добавил Медведев.

Ране сообщалось, что бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича выдвинули в совет директоров АО «Роснано».