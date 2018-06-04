Ушаков рассказал о доработке «Газпромом» и OMV допсоглашения

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что «Газпром» и OMV к визиту президента России Владимира Путина в Вену дорабатывают дополнительное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Доводится нашими экспертами и австрийскими коллегами документ о сотрудничестве между «Газпромом» и OMV, дополнительное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает сотрудничество, по-моему, до 2040 года», — сказал Ушаков.

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Он также отметил, что данный документ в основном охватывает вопрос поставки газа.

Ранее председатель правления австрийской OMV Райнер Зеле сообщил, что он не видит причин для компании изменить свою работу в России из-за санкций США против главы «Газпрома».