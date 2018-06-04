Официальный курс евро снизился на 28 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 27,99 коп., до 72,43 руб., курс доллара уменьшился на 27,66 руб., до 61,92 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 27,81 коп., составив 66,65 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,55% и составил 2308,02 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1171,08 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,09%, до $76,72 за баррель.

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