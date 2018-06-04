Правительство согласовало нефтяной налоговый маневр

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что общие параметры налогового маневра согласованы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что в течение недели состоится диалог с нефтяными компаниями по данному вопросу.

«Общие параметры здесь согласовали, правительство, министерство финансов, министерство энергетики, ФАС, Минэкономразвития. Есть множество деталей, договорились о том, что процедура формирования всех деталей налогового маневра будет проходить и с участием нефтедобывающих компаний», — сказал Козак.

Ранее вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство собирается завершить налоговый маневр в нефтянке.