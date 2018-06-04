Власти не собираются повышать акцизы на крепкий алкоголь

Первый вице-премьер правительства, министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти не намерены дополнительно повышать акцизы на крепкий алкоголь. Об этом сообщает RNS.

«У нас акцизная политика в этой части уже определена, будем ей руководствоваться, дополнительное повышение акцизов не планируется пока», — сказал Силуанов.

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Ранее сообщалось, что Минздрав предложил ежегодно индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты на 10 и 20% до 2020 года.

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, они касаются установления суммы акциза для парфюмерных изделий. После этого ведомство направило их в Минздрав для согласования.