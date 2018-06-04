Песков: Путин встретится с Кудриным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет встречу с новым главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На вторую половину дня запланирована встреча с новым председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Вы знаете, что Кудрин заступил, имеет, естественно, свое видение, как будет работать Счетная палата, продолжая, разумеется, имеющиеся традиции», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что именно о видении Кудрина работы Счетной палаты пойдет речь на встрече.

Ранее Песков сообщил, что он согласен с мнением главы Счетной палаты об амбициозных целях Путина по развитию страны.