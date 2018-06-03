Чубайс объяснил предложение об инвестировании пенсий в наноиндустрию

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в фейсбуке заявил, что негосударственная пенсионная система, в частности, должна решать долгосрочные инвестиционные задачи.

«С ужасом читаю новости: «Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии». Давайте, все-таки профессиональное отделим от истерически-популистского, а правду от вранья», — написал Чубайс.

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Он также добавил, что его позиция заключается в нацеливании негосударственной пенсионной системы на долгосрочные инвестиции в активы с низкими рисками.

По его словам, поэтому нужно разрешить негосударственным пенсионным фондам не только размещать активы в банках, но и инвестировать их.

Чубайс отметил, что компании занимающиеся инновациями и производством нанотехнологий к предприятиям с низким риском не относятся.