Вице-канцлер Австрии призвал к отмене санкций против России

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюзу стоит отменить антироссийские санкции, в частности, из-за пошлин США. Об этом пишет Osterreich.

«Настало время прекратить санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией», — сказал Штрахе.

Реклама

По его словам, ЕС должен адекватно отреагировать на пошлины США на сталь и алюминий и воспользоваться ситуацией для налаживания отношений с Россией.

1 июня президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз стали и алюминия из стран Европейского союза (ЕС), Канады и Мексики. Данное решение вызвало резкую критику, в Международном валютном фонде (МВФ) предостерегли США от экономической конфронтации, заявив, что в длительных торговых войнах есть только проигравшие.