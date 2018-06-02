Трамп объяснил введение торговых пошлин

Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что только с помощью введения пошлин, США могут добиться справедливой торговли на равных условиях.

«Если мы не облагаем других при торговле, а они требуют от нас 25%, 50% или даже 100% для продаж своей продукции, то это нечестно, и это больше не может продолжаться» — написал Трамп.

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По его словам, «это вовсе не свободная или честная торговля, это глупая торговля!».

Он также подчеркнул, что к США «должны, наконец, относиться честно в сфере торговли».

Ранее сообщалось, что Трамп назвал условие продления соглашения о зоне свободной торговли с Канадой и Мексикой.