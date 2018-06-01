Путин рассказал о работе правительства по всем направлениям поддержки семей
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны продолжит работать по всем направлениям поддержки семей. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Прекрасно понимаю, что родителям, особенно тем, кто мечтает о большой семье, необходима уверенность в том, что их детям будут доступны и современное качественное образование, и здравоохранение, что они смогут улучшить свои жилищные условия, жить в комфортных, благоустроенных населенных пунктах, поселках, селах, городах.Мы последовательно работаем по всем этим направлениям и будем дальше это делать», — сказал Путин.
Он также добавил, что в России была продлена программа материнского капитала, расширяются возможности его использования.
Ранее сообщалось, что за время реализации программы маткапитала более 8,5 млн семей получили государственные сертификаты.