Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,82% и составил 24 615,01 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,87% и составил 2728,89 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,09% и составил 7523,52 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 13,77 коп., до 72,71 руб., курс доллара увеличился на 18,68 коп., до 62,20 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 16,47 руб., составив 66,93 руб.

Стоимость нефти повышалась на 0,3%, до $77,78 за баррель по марке Brent.

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