Источник: «Русал» могут перерегистрировать в российском офшоре

«Русал» может стать резидентом одного из двух специальных административных районов России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.

Уточняется, что на данный момент ведутся соответствующие переговоры.

«В том числе переговоры идут и по «Русалу», — сказал источник.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на островах Русский и Октябрьский будут созданы зоны особого правового и налогового режима.

Как стало известно, российский бизнесмен Олег Дерипаска ушел из совета директоров «Русала».