Трамп и Макрон обсудили торговлю между США и ЕС

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Лидеры обсудили проблему миграции в Ливии и сроки ее решения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе разговора Трамп подчеркнул необходимость «перебалансировки системы торговли с Европой».

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Ранее Макрон назвал введенные американской стороной пошлины на сталь и алюминий незаконными.

Как отмечалось, в МИД ФРГ разделили эту позицию и заявили, что Евросоюз готов реагировать на действия США контрмерами.