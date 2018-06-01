Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молочной продукции из Казахстана

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции с трех казахстанских предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор вынужден ввести с 1 июля 2018 года временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции, производимой следующими казахстанскими предприятиями: ТОО «Тайынша-Астык», ООО «Деп» и ТОО «Молпродукт», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, такое решение было принято после выявления мошеннической схемы поставок в Россию с белорусских предприятий, в отношении которых действуют ограничительные меры, продукции под видом товаров, отгружаемых в адрес казахстанских получателей.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на поставки сыра с белорусского предприятия.