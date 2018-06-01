Медведев назвал наиболее важную задачу в формате СНГ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал цифровизацию одной из наиболее важных задач в форматах Евразийского союза и СНГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Одной из наших наиболее важных задач как в формате Евразийского союза, так и в формате СНГ, естественно, является цифровизация наших экономик. Это объективная потребность, которую мы должны учитывать при дальнейшем развитии торгово-экономических отношений в Содружестве», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что в России выполняется программа «Цифровая экономика» и происходит активное внедрение системы электронного отслеживания товаров.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о работе над льготным режимом для развития цифровой экономики.