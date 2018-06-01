В Total рассказали об ожиданиях по запуску первой линии «Арктик СПГ-2»

Нефтегазовая компания Total ожидает запуск первой линии завода «Арктик СПГ-2» в конце 2023 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.

«Окончательное инвестиционное решение ожидается в 2019 году, с планами начать первую поставку к концу 2023 года», — заявили в Total.

Реклама

Также в компании отметил, что в рамках подписанного с «Новатэком» соглашения о вхождении Total в проект «Арктик СПГ-2», что Total будет иметь возможность приобретения долей в 10-15% в будущих СПГ-проектах «Новатэка».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал вхождение Total в «Арктик СПГ-2».