Официальный курс евро вырос на 14 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 13,77 коп., до 72,71 руб., курс доллара увеличился на 18,68 коп., до 62,20 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 16,47 руб., составив 66,93 руб.

Реклама

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,3% и составил 2296 пункта.

Индекс РТС просел на 0,2%, до 1161 пункта.

Стоимость нефти повышалась на 0,3%, до $77,78 за баррель по марке Brent.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».