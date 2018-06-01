Росстат зафиксировал рост зарплаты у самых высокооплачиваемых специалистов

Зарплаты самых высокооплачиваемых работников увеличились в пределах 20%. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что самая большая среднемесячная номинальная начисленная зарплата по-прежнему зарегистрирована у работников в нефтегазовой отрасли – 127 тыс. руб. (увеличение на 20%).

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Также выросли зарплаты у работников на производстве табачных изделий – 115 тыс. руб. (увеличение на 16%) и на производстве кокса и нефтепродуктов — 114 тыс. руб. (увеличение на 18%).

Как стало известно, средняя заработная плата по стране в марте 2018 года увеличилась на 12% и составила 42,364 руб.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян выросли на 5,7%.