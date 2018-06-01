Трамп назвал условие продления соглашения о зоне свободной торговли с Канадой и Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что он продлит соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) только в том случае, если сделка будет «честной», приводит РИА «Новости» распространенное Белым домом заявление.

«На протяжении десятилетий игра в торговле шла не в пользу США. Это время прошло. Сегодня премьер-министру Канады Джастину Трюдо было заявлено: Соединенные Штаты согласятся на честную сделку [по НАФТА], либо не будет никакой сделки», — говорится в заявлении.

1 июня Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз стали и алюминия из стран Европейского союза (ЕС), Канады и Мексики. Данное решение вызвало резкую критику, в Международном валютном фонде (МВФ) предостерегли США от экономической конфронтации, заявив, что в длительных торговых войнах есть только проигравшие.