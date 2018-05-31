В России увеличилось число невыездных должников до 2,3 млн человек

Количество россиян, которым ограничен выезд за границу из-за долга, достигло 2,3 млн человек. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.

«По состоянию на 23.05.2018 ограничение в праве на выезд из России действовало в отношении 2,3 млн должников», — заявили в ведомстве.

Реклама

Как стало известно, за первые 4 месяца 2018 года на исполнении в Пограничной службе ФСБ находилось более 3,3 млн постановлений о временном ограничении на выезд из России.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что механизм контроля за выплатой алиментов будет совершенствоваться.