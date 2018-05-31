Экс-министру строительства ищут место в Совфеде

Экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень может занять место в Совете Федерации. Об этом «Газете.Ru» рассказали источники, близкие к Кремлю и в Госдуме.

Еще в первую неделю после назначения новым министром строительства бывшего губернатора Тверской области Владимира Якушева, источник в нижней палате российского парламента рассказал «Газете.Ru», что экс-министр строительства может занять место зампреда одного из комитетов от региона, где осенью пройдут выборы губернатора.

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Позднее о том, что Меню ищут место в Совете Федерации подтвердил источник близкий к Кремлю.

«Ему ищут место в Совфеде», — сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь источник в Совете Федерации прокомментировал, что пока не владеет информацией по поводу перехода в Совфед Меня, а если это случится, то не раньше осени.

«Сейчас весенняя сессия заканчивается, она закончится в июле. Обычно состав меняется в сентябре, после голосование, соответственно, депутатский корпус тоже меняется, они направляют других сенаторов. Сейчас изменений я не прогнозирую совсем. Относительно меня не знаю, если он появится, то только осенью», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме сообщили о планах Меня после увольнения.