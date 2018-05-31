Путин потребовал от прокуратуры держать на контроле соблюдение прав бизнеса

Президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры постоянно контролировать соблюдение прав российского бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Следует постоянно держать на контроле вопросы, связанные с соблюдением законных прав и интересов предпринимателей», — сказал Путин.

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Он также отметил, что важную роль в обеспечении верховенства закона и прав граждан играют органы прокуратуры.

Президент подчеркнул, что в приоритетах всегда должно быть соблюдение законности в трудовой и социальной сферах.

Ранее Путин сообщил, что власти будут снижать административное давление на бизнес.

Он также добавил, что на данный момент власти готовят изменения в налоговый режим.