Совфед одобрил расширение полномочий Путина

Совфед одобрил закон, который расширяет полномочия президента России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Владимир Путин сможет самостоятельно регулировать деятельность хозяйственных обществ в условиях западных санкций», — уточняет издание.

Как стало известно, указанный закон дает право президенту «в исключительных случаях» устанавливать особенности создания, реорганизации и правового положения хозяйственных обществ.

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Уточняется, что закон коснется обязанностей по хранению, раскрытию или предоставлению информации о деятельности хозяйственных обществ, а также — совершению сделок и учет особенностей правового положения эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что парламент Чечни внес в Государственную думу поправки о сроках полномочий президента.