Совфед одобрил расширение полномочий Путина
Совфед одобрил закон, который расширяет полномочия президента России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Владимир Путин сможет самостоятельно регулировать деятельность хозяйственных обществ в условиях западных санкций», — уточняет издание.
Как стало известно, указанный закон дает право президенту «в исключительных случаях» устанавливать особенности создания, реорганизации и правового положения хозяйственных обществ.
Уточняется, что закон коснется обязанностей по хранению, раскрытию или предоставлению информации о деятельности хозяйственных обществ, а также — совершению сделок и учет особенностей правового положения эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Ранее сообщалось, что парламент Чечни внес в Государственную думу поправки о сроках полномочий президента.