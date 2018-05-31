Moody`s: российская экономика слабо отреагирует на ЧМ-2018

Международное аналитическое рейтинговое агентство Moody`s оценило влияние ЧМ-2018 на российскую экономику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства.

Уточняется, что организация чемпионата мира по футболу окажет краткосрочное влияние на экономику России.

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«Мы ожидаем очень ограниченное экономическое воздействие на национальном уровне, учитывая краткосрочную продолжительность чемпионата мира и очень большие масштабы экономики страны», — заявили в агентстве.

По данным экспертов, в ходе ЧМ-2018 наибольшую выгоду получат аэропорты, транспортные компании, гостиничный бизнес и продовольственные ритейлеры

Ранее ряд экспертом сообщили, что чемпионат мира по футболу ускорит рост ВВП России на 1–2 процентных пункта.