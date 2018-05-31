Российские предприниматели предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций США

Александр Репик, глава организации предпринимателей несырьевого сектора «Деловая Россия», предложил внести в Гражданский кодекс поправки, которые позволят гражданам и организациям требовать возмещения ущерба у лиц, которые исполняют санкции США. Об этом говорится в письме Репика председателю Госдумы Вячеславу Володину, которое цитирует РИА «Новости».

Ранее Госдума предложила ввести уголовное преследование лиц, которые исполняют санкции западных стран на территории России. В письме Репик выражает уверенность, что данная инициатива несет в себе коррупционные риски, а также создаст дополнительную нагрузку на суды и правоохранительные органы. Поэтому «Деловая Россия» считает правильным перевести ответственность за соблюдение санкций в сферу частно-правовых механизмов.

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«Необходимо предусмотреть в Гражданском кодексе России положение, прямо закрепляющее возможность для российских физических и юридических лиц, чьи права и законные интересы нарушены в результате действий (бездействия) третьих лиц, исполняющих зарубежные санкционные решения, требовать возмещения нанесенного им вреда, в том числе и морального», — говорится в письме Репика.

Ранее Володин заявил, что в парламенте надеются завершить работу над проектом об ответственности за исполнение санкций в весеннюю сессию.