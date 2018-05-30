Браудер анонсировал расширение «списка Магнитского»

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в своем твиттере сообщил о том, что планирует на следующей неделе вернуться к работе по расширению санкций в рамках «списка Магнитского».

«Вернулся в Лондон в целости и сохранности. Практически не потрепан. Готов приступить к деятельности по расширению «списка Магнитского» на следующей неделе», — написал Браудер.

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К сообщению он также прикрепил свою фотографию.

Ранее в Интерполе заявили, что никогда не выдавали ордера на арест Браудера.

Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская Тишина» в 2009 году. С 1995 по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Россия объявила бизнесмена в международный розыск по делу о хищении акций «Газпрома» на сумму около 3 млрд руб.