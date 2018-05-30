Путин и Борисов обсудили возможность участия Болгарии в «Турецком потоке»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что проговорил с президентом России Владимиром Путиным возможность того, чтобы «Турецкий поток» был продлен до Болгарии, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Сам Путин подтвердил, что он обсудил накануне такую возможность с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и тот не высказал принципиальных возражений. Обе стороны выразили сожаление по поводу того, что проект «Южный поток» не был реализован.
«Попробуем по-другому, зайти через Турцию», — пояснил Путин.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о том, что Россия и Болгария договорились об этой схеме, преждевременно.
«Этот интерес он интересен и самим болгарам, и Москве», — пояснил Песков.
Впрочем, Песков также подчеркнул, что реализация этого проекта невозможна без финансовый гарантий со стороны Еврокомиссии и самой Болгарии.