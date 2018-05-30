Путин сообщил о готовности вернуться к строительству в Болгарии АЭС «Белене»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к проекту строительства в Болгарии АЭС «Белене». Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС «Белене», разумеется, если болгарское руководство примет соответствующее решение», — сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

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Он также подчеркнул, что развитие сотрудничества России и Болгарии в энергетической сфере позволит вносить больший вклад в обеспечение европейской энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что «Росатом» готов участвовать в строительстве АЭС в Болгарии.