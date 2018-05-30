Володин рассказал, когда закончится работа над законом об ответственности за санкции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте надеются завершить работу над проектом об уголовной ответственности за исполнение санкций в весеннюю сессию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы намерены закончить работу над этим законопроектом однозначно в весеннюю сессию. Может быть, получится и в течение июня пройти весь этот этап работы», — сказал Володин.

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Он также отметил, что Совет Госдумы по законотворчеству, скорее всего, будет во второй половине июня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в законопроекте об ответственности за следование западным санкциям на территории России не должно быть излишних ограничений и раздражителей.