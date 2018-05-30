Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 22 по 28 мая составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 1,6%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедший период цены на сахар-песок выросли на 1,4%, пшено — на 0,7%, курятину — на 0,4%, баранину и чай — на 0,2%.

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Вместе с тем куриные яйца подешевели на 2%, гречневая крупа — на 0,8%, мороженая рыба, пастеризованное молоко и сливочное масло — на 0,2-0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились: белокочанная капуста подорожала на 4,2%, картофель, лук, морковь и яблоки — на 0,6-2,2%, в то же время огурцы и помидоры подешевле на 4%.

Ранее в ЦБ сообщили, что инфляционные ожидания россиян в мае текущего года выросли до 8,6%.