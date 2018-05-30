«Нафтогаз» выплатит своим сотрудникам более $46 млн за «победу» над «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» выплатит своим сотрудникам премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде по спору с ПАО «Газпром». Об этом сообщается на сайте украинской компании.

«Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд), он будет составлять $46,3 млн», — заявили в «Нафтогазе».

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Уточняется, что в перечне сотрудников компании, которые получат премию, — 41 человек.

Ранее в «Газпроме» подтвердили попытки «Нафтогаза» взыскать средства компании.

Уточняется, что «Газпром» не получал никаких официальных уведомлений в рамках данной процедуры.