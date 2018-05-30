Источник: приставы не арестовывали активы Nord Stream

Судебные приставы не арестовывали активы Nord Stream. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

»(Приставы) посещали офис, но никакого ареста не было», — сказал источник.

Ранее главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз Украины» приступил к процедуре принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».

Реклама

Он также добавил, что компания готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома».

В марте министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что Украина взыскала с «Газпрома» уже более 100 млн гривен (около $3,8 млн).