Источник: приставы не арестовывали активы Nord Stream

Nord Stream

Судебные приставы не арестовывали активы Nord Stream. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

»(Приставы) посещали офис, но никакого ареста не было», — сказал источник.

Ранее главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз Украины» приступил к процедуре принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».

Реклама

Он также добавил, что компания готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома».

В марте министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что Украина взыскала с «Газпрома» уже более 100 млн гривен (около $3,8 млн).