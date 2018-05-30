Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,05% и составил 2296,76 пункта.

Индекс РТС понизился на 0,01%, до 1154,99 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,05%, до $75,45 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 30,53 коп., до 72,52 руб., курс доллара увеличился на 37,1 руб., до 62,64 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 6,67 коп., составив 67,09 руб.

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