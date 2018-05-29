Правительство внесло в Госдуму конвенцию против двойного налогообложения с Японией

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации российско-японской конвенции об устранении двойного налогообложения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что конвенция призвана заменить действующую конвенцию между правительствами СССР и Японии, так как изменились условия экономической деятельности в России и налоговое законодательство двух стран.

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В новой конвенции содержатся положения, которые позволяют России повысить эффективность обмена налоговой информацией между налоговыми органами двух стран.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило ратификацию конвенции между Россией и Японией об устранении двойного налогообложения.