Совет ЕС одобрил выделение Украине помощи на €1 млрд

Послы Евросоюза одобрили выделение финансовой помощи Украине на €1 млрд. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«29 мая послы ЕС от лица Евросовета подписали соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины. Последующий кредит в €1 млрд покроет потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет», — говорится в сообщении.

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Также в ведомстве отметили, что кредиты будут поддерживать экономическую стабильность в стране и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, которые были предоставлены МВФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается выдать двумя траншами новую макрофинансовую помощь Украине на €1 млрд.