Официальный курс евро снизился на 30 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 30,53 коп., до 72,52 руб., курс доллара увеличился на 37,1 руб., до 62,64 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 6,67 коп., составив 67,09 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,2% и составил 2315 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,04%, до 1168 пункта.

Стоимость нефти повышалась на 0,2%, до $75,47 за баррель по марке Brent.

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