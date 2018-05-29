Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров более чем на 12%

Российские авиакомпании в период с января по апрель текущего года увеличили перевозки пассажиров на 12,4%, до 30,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Как стало известно, международные перевозки выросли на 14,5%, до 11,8 млн человек, внутренние перевозки — на 11,1%, до 18,6 млн пассажиров.

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В апреле перевозки пассажиров увеличились на 12%, до 8,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании в 2017 году увеличили перевозки пассажиров на 18,6%.

За декабрь 2017 года авиакомпании обслужили более 7,6 млн пассажиров.