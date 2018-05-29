Песков: типовых решений по желающим вернуться бизнесменам быть не может

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что типовых решений по бизнесмена, которые желают вернуться в Россию, не может быть. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Какой-то, скажем так, типовой позиции выработать здесь, конечно, невозможно. Поэтому речь идет о каждом отдельно взятом случае», — сказал Песков.

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Он также отметил, что письмо о прошении возвращения бизнесменов в страну было передано в соответствующие ведомства для его прорабоки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин попросил бизнес-омбудсмена Бориса Титова вновь сформулировать предложения, связанные с проблемой продления сроков следствия по уголовным делам в отношении предпринимателей.