Стало известно, от чего россияне чаще всего умирают на работе

Чаще всего причинами смерти россиян на рабочем месте становятся болезни сердца. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Роструда.

Как стало известно, за прошлый год на рабочих местах было зафиксировано 2,6 тыс. несчастных случаев со смертельным исходом. Данный показатель превышает на 5% уровень 2016 года.

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«Самая частая причина смерти на работе — общие заболевания (85%). В основном это болезни сердца (75%) и сосудов (8%)», — сообщает издание.

В свою очередь 4,26% работников покончили жизнь самоубийством, а 3,38% умерли от алкогольных отравлений.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава по медицинской профилактике Сергея Бойцова, в группу риска входят работники мужского пола. Отмечается, что почти 40% мужчин России не доживают до 60 лет.

«Около 40% мужчин в возрасте от 40 до 64 лет имеют высокий суммарный сердечно-сосудистый риск. Он складывается из трех факторов: гипертония, повышенный холестерин и курение», — сказал Бойцов.

Ранее Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе.